شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تستدعي 10 آلاف مركبة جينيسيس لخلل قد يتسبب في حدوث حريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اليوم الأحد عن استدعاء 10,412 مركبة جينيسيس "G80 / G70"، لخلل قد يتسبب في حدوث حريق بالسيارة.

وأوضحت الوزارة، أن الخلل يتمثل في وحدة مانع الإنزلاق (ABS) والذي قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

ودعت الوزارة مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة .