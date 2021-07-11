شكرا لمتابعة خبر عن ‏تفاصيل الدفعة الـ 44 من حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن ‏تفاصيل الدفعة الـ 44 لشهر يوليو الجاري.

وأوضح حساب المواطن، أن هناك 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم، و35 مليون ريال تعويضات للدفعات السابقة، بينما حصل 77% من المستحقين على الدعم.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن عن بدء إيداع الدفعة الـ 44 من الدعم المُخصص للمُستفيدين لشهر يوليو الجاري، للمُكتملة طلباتهم، لافتًا إلى أن عمليات الإيداع في حسابات المُستفيدين ستستمر حتى نهاية اليوم الأحد.