شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021 م .

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021 م.