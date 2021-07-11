شكرا لمتابعة خبر عن الحياة الفطرية تكشف موعد فتح التراخيص للصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم فتح الترخيص للصيد خلال أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد تكلفة الرخصة لكل نوع من خلال منصة فطري.

وأكد المركز على أن لم يتم منع الطيور المهاجرة بل بالعكس معظم الطيور المصرح بصيدها هي طيور مهاجرة ولكن تم منع صيد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض.

وأشار المركز إلى أن الصيد ببنادق الشوزن ممنوع حتي يتم وضع ضوابط خاصة فيه.