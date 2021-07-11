بالأرقام.. «حساب المواطن» يعلن تفاصيل الدفعة الـ44 لشهر يوليو

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ44 (شهر يوليو 2021)، مشيرًا إلى أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ10.5 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم.

وذكر برنامج حساب المواطن -عبر تويتر- أن تعويضات الدفعات السابقة بلغت 35 مليون ريال، وأن 77%من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وأشار إلى أنّ إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 99 مليار ريال سعودي منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الـ 44 لشهر يوليو .

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إنّ إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 44 لشهر يوليو 99 مليار ريال سعودي.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن ضمن الدفعة الـ43 ( دفعة شهر يونيو 2021).

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