عيد الأضحى في المغرب بعد السعودية ومصر بيوم

الرياض - محمد عبدالله - يحتفل المغرب بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد المملكة العربية السعودية ومصر بيوم.

وقالت وزارة الأوقاف المغربية إن البلاد ستحتفل بعيد الأضحى لعام 2021، في يوم الأربعاء الموافق 21 يوليو الجاري، بحسب صحيفة «هسبريس» المغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن غدا الاثنين، هو بداية شهر ذي الحجة لعام 1442هجري، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت في بيان لها أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1442هـجري، بعد مغرب أمس السبت الموافق 10 يوليو، ولم يره جميع مندوبي الشؤون الإسلامية في المملكة، وكذلك وحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبته.

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت، أمس السبت، أن اليوم الأحد، 11 يوليو 2021، سيوافق أول أيام ذي الحجة 1442هـجري. وأفادت بأن يوم الاثنين، 19 من الشهر الجاري، سيوافق التاسع من ذي الحجة، أي يوم عرفة، على أن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 20 من الشهر نفسه، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق نفسه، أعلنت السعودية أن الاثنين، 19 من الشهر الجاري، سيوافق يوم عرفة، على أن يكون العشرين من الشهر نفسه أول أيام عيد الأضحى أيضا.

وكذلك، أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الكريم الخصاونة، أن يوم الثلاثاء العشرين من الشهر الجاري، هو عيد الأضحى في المملكة. وهو اليوم نفسه الذي أكدته سلطنة عمان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

والأمر ذاته سيكون في فلسطين، حيث أكد الشيخ محمد حسين، مفتي فلسطين، أن عيد الأضحى المبارك، سيوافق يوم الثلاثاء العشرين من الشهر الجاري.

وبذلك تكون المغرب هي ثاني دولة بعد العراق تخالف اتفاق السعودية ومصر وسلطنة عمان والأردن وفلسطين على أن يوم الثلاثاء، العشرين من الشهر الجاري، هو أول أيام عيد الأضحى.