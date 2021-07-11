خبير اقتصادي: عمان استفادت كثيرا من رؤية السعودية 2030

الرياض - محمد عبدالله - قال الخبير الاقتصادي العماني دكتور يوسف البلوشي، إن عمان استفادت كثيرا من رؤية السعودية 2030 أثناء إعداد رؤيتها 2040.

وأضاف البلوشي خلال مداخلة مع برنامج اليوم المذاع فضائية «الإخبارية» أن رؤية عمان 2040 تتشابه إلى حد كبير مع رؤية السعودية 2030 بسبب تماثل اقتصادات البلدين.

وتابع البلوشي أن رؤية السعودية 2030 تحمل في طياتها تحولات نوعية جوهرية مطلوبة سواء للاقتصاد العماني أو الاقتصاد السعودي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن اقتصادات البلدين مرت خلال الخمسين سنة الماضية بمرحلة نمو وازدهار كبيرة حيث تم الاستثمار بسخاء في البنية الأساسية وفي التعليم وإيجاد منظومة متكاملة يجب البناء عليها.

وأشار الدكتور يوسف البلوشي إلى أن هناك تحديات تواجه اقتصادات البلدين مثل الضغوط الكبيرة على إيرادات النفط والغاز التي يعتمد عليها الاقتصاد في البلدين سواء في جانب الطلب أو في جانب العرض

ولفت إلى أن رؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040 ستنقل الاقتصاد العماني والاقتصاد السعودي إلى نموذج جديد يعتمد على التنوع الاقتصادي والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

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