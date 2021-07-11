الموارد البشرية: إجازة عيد الأضحى للقطاع العام من 15 لـ25 يوليو

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442هـ - 2021م.

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442هـ الموافق 26 / 07 / 2021م.

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