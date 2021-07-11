محافظ هيئة المواصفات: تعاون السعودية وعمان يعزز جودة المنتجات بأسواقهما

الرياض - محمد عبدالله - قال محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، إنَّ تعاون السعودية وعمان يعزز جودة المنتجات بأسواقهما.

وأبدى «القصبي» ثقته في أن يُمثل التعاون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، نقطة انطلاق جديدة لتعزيز جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدرة في أسواق البلدين، مؤكدًا أن التعاون سيسهم في تنمية التجارة بينهما، وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة والقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك.

وتابع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن التعاون بين المملكة وعُمان في أنشطة التقييس سيشمل مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وإجراءات التحقق من المطابقة، والتعاون بشأن تحقيق متطلبات سلامة المستهلك، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، فضلًا عن نقل الخبرات والمعرفة، وتبادل الزيارات والخبراء في المجالات ذات العلاقة.

وأعرب عن ثقته في أن ينعكس حرص قيادة البلدين على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية على وتيرة العمل وجهود الجهات السعودية والعمانية في تفعيل مستهدفات هذه الشراكات الاستراتيجية.

ويصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إلى المملكة العربية السعودية؛ تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم، وذلك برفقة عددٍ من الوزراء بينهم الداخلية والخارجية وترويج الاستثمار، وفق التلفزيون الرسمي العماني.

وتشهد العلاقات «السعودية – العمانية» في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان آفاقًا أرحب من العمل المشترك والاستثمار في شتى المجالات، تعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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