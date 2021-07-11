99 مليار ريال إجمالي دفعات حساب المواطن منذ انطلاقه

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أن إجمالي مبلغ الدفعات بلغ 99 مليار ريال سعودي منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الـ 44 لشهر يوليو .

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 44 لشهر يوليو 99 مليار ريال سعودي.

وأودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 مليون مستفيد وتابع.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن ضمن الدفعة الـ43 دفعة شهر يونيو 2021.

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