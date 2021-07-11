هيئة الزكاة: لا يوجد حد إلزامي للتسجيل في «التصرفات العقارية»

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنه لا يوجد حد إلزامي للتسجيل في ضريبة التصرفات العقارية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن أي تصرف عقاري ينتج عنه نقل الملكية يجب تسجيله وسداد ضريبة التصرفات العقارية عنه.

وأوضحت الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية تُسدد بنسبة 5% عن أي تصرف عقاري يؤدي إلى نقل ملكية عقار سواء هذا التصرف قام به أفراد طبيعين أو شركات أو مؤسسات.

وأكدت الهيئة أنه لا يوجد أي إلزام للتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسجيل ضريبة التصرفات العقارية، لكن عند بيع أي عقار يجب الدخول على بوابة الهيئة واختيار ضريبة التصرفات العقارية ثم تسجيل العملية وسداد الضريبة.

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