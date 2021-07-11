الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 7 خطوات للاشتراك في التأمينات أون لاين للاستفادة من الخدمات المختلفة مثل صرف وحساب معاش التقاعد وتعجيل البيانات وطباعة الإشعار السنوي.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن الاشتراك في التأمينات أون لاين يتطلب إدخال رقم المشترك في التأمينات ثم إدخال رقم الهوية الوطنية إذا كان مواطنا سعوديًا، أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

ثم إدخال رقم البريد الإلكتروني للمستفيد ومن ثم تأكيده، ثم إدخال رقم الجوال ومن ثم الإقرار بالموافقة على الاتفاقية، والضغط على «موافق»، وسوف يرسل النظام رسالة على جوال المستفيد بها كلمة السر.

وبعد ذلك يستطيع المستخدم الدخول على نظام التأمينات أون لاين مباشرة عن طريق إدخال رمز المستخدم برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة السر، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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