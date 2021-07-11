إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في معابدة مكة

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 25 منشاةً مخالفة للاشتراطات الصحية وذلك خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت البلدية الفرعية أنَّ الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 786 جولة ميدانية ونتج عنها، إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط 6 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتمَّ تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، وأسفرت الجولات عن مصادرة 635 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتمَّ تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل صادرت بلدية العتيبية الفرعية خلال حملتها المشددة التي تقوم بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع 596 كجم من الخضار والفواكه وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها البلدية على الباعة الجائلين في نطاقها الاشرافي للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكّد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940

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