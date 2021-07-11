«الفيصل» يسلّم كسوة الكعبة لكبير السدنة نيابة عن خادم الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

جاء ذلك بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز-حفظه الله-، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

ووقع محاضر الاستلام والتسليم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي ، تمهيداً لاستبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ.

وأكّد الرئيس العام اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالكعبة المشرّفة وحرصها على توفير كل إمكانات مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرّفة وخدمتها.

ورفع بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - على ما يبذله من جهود مباركة ودعم كريم، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، سائلا الله -العلي القدير- أن يديم نعمة الأمن والأمان، على المملكة وأن يحفظ ولاة أمرها.

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