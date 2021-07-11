خبير أرصاد يتوقع طقسًا حارًا خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الطقس نزيه الحيزان أن يسود، اليوم الأحد، طقس حار مع هبوب رياح مثيرة للغبار.

وقال الحيزان – عبر تويتر – إنَّ الطقس يكون اليوم حارًّا إجمالاً مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بامتداد قطاع البحر الأحمر وهادئة إلى متوسطة الحركة في بقية قطاعات المملكة.

كما توقّع خبير الطقس، غطاءً سحابيًا واسعًا يشمل المرتفعات والمنحدرات وشرقهما والغربية والمدينة وغرب الرياض والقصيم وحائل، مشيرًا إلى فرص لهطول الأمطار على المرتفعات والحجر العمانية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مناطق (نجران، عسير، الباحة) كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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