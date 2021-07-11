السعودية.. الجوازات تحدد 4 شروط لسفر المقيم من المملكة

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية 4 شروط يجب توفرها في حال رغب المقيم السفر من السعودية وهي: الحجز عن طريق الخطوط الناقلة، تأشيرة سارية المفعول، وثيقة سفر سارية، والالتزام بشروط دخول بلد المقصد.



وشددت على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، مع استثناء الفئات المعلن عنها سابقاً من الحجر المؤسسي، على أن تطبق عليهم الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها وزارة الصحة، وهم القادمون عبر المنافذ الجوية من مواطنين ومواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، وفقا لصحيفة عكاظ.