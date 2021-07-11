شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / توقيف 298 متهمًا بالرشوة والتزوير في 10 وزارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المتهمون منتسبون لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم

• تورط المتهون في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (340) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (999) متهم في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (298) مواطن ومقيم منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطاقة، التجارة) والنيابة العامة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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