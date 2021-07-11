شكرا لقرائتكم خبر عن 200 زيارة رقابية ترصد مخالفات للاحترازات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية أمس, أكثر من 200 زيارة رقابية على المنشآت والمجمعات التجارية وصالات ألعاب الأطفال ودور السينما بالدمام، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورصد السلوكيات المخالفة، وذلك بالتعاون مع شرطة وأمانة المنطقة .

وأسفرت الجولات عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم ارتداء بعض الأشخاص للكمامات أثناء التسوق، وجرى إغلاق العديد من المنشآت المخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .