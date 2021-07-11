شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكرم مواطناً انقذ منزلاً من الحريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير سعود بن نايف : "العليط" قام بعمل شجاع وانقذ ساكني المبنى

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية المواطن محمد بن عبدالله العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ عمارة سكنية من الحريق بعد اشتعال النيران في أحد السيارات في مواقف المبنى.

وقدم سموه الشكر والتقدير للمواطن العليط واثنى على ما قام به من عمل بطولي ساهم في تلافي تفاقم الموقف واتساع رقعة الحريق بعد أن قام بسحب السيارة المشتعلة وابعادها عن المبنى.

وقال سموه " إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادث أو حريق ويتصرف بحكمة يساهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها، وما قام به الأخ محمد العليط يعتبر من المواقف البطولية والشجاعة التي انقذت ساكني المبنى من حريق قد يتطور لولا فضل الله والتصرف المسئول من المواطن".