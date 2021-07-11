أمير الشرقية لـ مواطنٍ أنقذ منزلاً من الحريق : عمل بطولي شجاع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الشرقية

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية متابعات الخليج 365 محمد بن عبدالله العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ عمارة سكنية من الحريق بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في مواقف المبنى.

عمل شجاع وإقدام

وقدم سموه الشكر والتقدير للمواطن العليط وأثنى على ما قام به من عمل بطولي ساهم في تلافي تفاقم الموقف واتساع رقعة الحريق بعد أن قام بسحب السيارة المشتعلة وإبعادها عن المبنى.

متابعات الخليج 365 رجل الأمن الأول

وقال سموه ” إن متابعات الخليج 365 هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادث أو حريق ويتصرف بحكمة يساهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها، وما قام به الأخ محمد العليط يعتبر من المواقف البطولية والشجاعة التي أنقذت ساكني المبنى من حريق قد يتطور لولا فضل الله والتصرف المسؤول من متابعات الخليج 365”.



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