، "الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021 م.

وأوضحت الوزارة، أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 26 / 07 / 2021 م.