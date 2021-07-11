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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021 م.
وأوضحت الوزارة، أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 26 / 07 / 2021 م.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 12:29 PM"الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021 م.
وأوضحت الوزارة، أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الإثنين 16 / 12 / 1442 هـ؛ الموافق 26 / 07 / 2021 م.
، "الموارد" تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام ،
المصدر : الخليج 365
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