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الموارد البشرية تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

الموارد البشرية تعلن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ – 2021 م .

بداية إجازة العيد

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021 م.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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