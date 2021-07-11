ملفات مهمة على طاولة القمة التاريخية بين المملكة وسلطنة عمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقى المحلل السياسي العماني سالم الجهوري، الضوء على الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، وأهم الملفات على طاولة القمة التاريخية بين السلطان هيثم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في مدينة نيوم.

ملفات مهمة وحاسمة على الطاولة

وقال المحلل السياسي سالم الجهوري، في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن زيارة سلطان عمان إلى المملكة ستشهد طرح العديد من الملفات لمناقشتها.

ومن أهم هذه الملفات التي سيتم بحثها وباختصار ستكون الملف الثنائي بين البلدين، والتعاون السياسي والاقتصادي، هناك ملف مجلس التعاون الخليجي، وأيضا الملف اليمني، وكذلك الملف الإيراني وما يتعلق بأنشطتها النووية.

التشاور والتنسيق بمختلف الشؤون

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 م، تأكيداً لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسّخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.

ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعُمانية -في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقراراها- ما يتمتعان به -رعاهما الله- من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً.

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