الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

السلطان هيثم يغادر سلطنة عُمان في طريقه إلى المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

غادر السلطان هيثم بن طارق، سلطنة عمان تجاه المملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1- 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11- 12 يوليو 2021م.

تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

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