الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

سار تتفاعل مع مقطع يرصد فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، دعوة لطفلة ظهرت في مقطع فيديو وهي تصرخ فرحاً بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها.

وظهرت الطفلة في مقطع فيديو ولم تتمالك نفسها من الفرحة بعد رؤيتها للقطار يمر من أمام منزلها.

سار توجه دعوة للطفلة

وبادرت الخطوط الحديدية السعودية “سار” بدعوة الطفلة لزيارة القطار ورؤيته على أرض الواقع، لتعيش التجربة عن قرب، حيث تم تعريفها بتفاصيله وكابينة القيادة وتجولت بداخله، كما جرى تقديم هدايا لها احتفاء بزيارتها.

المقطع وثقه والد الطفلة وظهرت وهي تركض بحماس على سطح منزلها لرؤية قطارين أثناء عبورهما بالمنطقة وهي تقول: “قطار الحرمين جاء”.



شارك الخبر