السعودية | استعداداً للحج.. صيانة الأعمال الإلكترونية بالمسجد الحرام

شكرا لقرائتكم استعداداً للحج.. صيانة الأعمال الإلكترونية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمال صيانة وتشغيل جميع الأعمال الإلكترونية بمختلف أنواعها في المسجد الحرام، وذلك استعداداً لموسم حج هذا العام، حيث تمت الصيانة اللازمة للأجهزة الصوتية وأنظمة الساعات المركزية وأنظمة إنذار الحريق، وأنظمة التحكم والمراقبة، وكذلك نظام السنترال، ونظام المراقبة التلفزيونية.

وفي هذا الشأن، قال المدير العام للتشغيل والصيانة في رئاسة الحرمين "محسن السلمي": تم صيانة وتشغيل جميع مكونات نظام الصوت من ميكروفونات، وأجهزة توزيع، وأجهزة معالجة، وأجهزة نقل وتحويل الإشارة الصوتية والمكبرات والسماعات، كما تم صيانة جميع مكونات نظام الساعات المركزية مثل الكمبيوتر وأجهزة التوزيع وجميع المكونات الداخلية للساعات الرئيسية والساعات الفرعية، وصيانة وتشغيل لجميع مكونات نظام إنذار الحريق من حساسات حريق وأجهزة النداء اليدوي والأجراس واللوحات الرئيسية والفرعية وغيرها.

صيانة لكافة الشبكات في الحرم

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وتمت صيانة وتشغيل جميع مكونات الأنظمة الخاصة بالتحكم والمراقبة مثل الكمبيوترات والحساسات بمختلف أنواعها وأجهزة التحكم واللوحات الخاصة بالنظام والموزعة في مختلف مواقع المسجد الحرام، كذلك التأكد من نظام وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي (UPS).

كما تم صيانة الوحدات بشكل كامل وفحص البرامج الخاصة بها والتأكد من سلامة جميع مكوناتها الداخلية وتغيير جميع البطاريات التالفة إن وجد، ويتم عمل الاختبارات الضرورية لها.

وأضاف السلمي: "تم فحص نظام السنترال لكامل الشبكة، والتأكد من سلامة جميع الخطوط الداخلية والخارجية، وفحص وصيانة جميع أجهزة الهاتف الخاصة بالنظام، كما تم صيانة وتشغيل جميع الكاميرات، سواء كانت كاميرات متحركة أو ثابتة، والتأكد من سلامة أجهزة التسجيل والشاشات الخاصة بالنظام.

وأوضح بأن فريقًا مختصًا يشرف على هذه الأعمال؛ للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل بالمواصفات العالمية.