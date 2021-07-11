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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، انطلاق برنامج التدريب المسائي في المعاهد للبنين بـ 29 معهداً في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال العام التدريبي المقبل، حيث سيتاح التسجيل في الرابع من ذي الحجة ويستمر حتى التاسع من شهر المحرم القادم خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.tvtc.gov.sa.
يأتي ذلك حرصاً من المؤسسة على إتاحة الفرصة للحصول على خدمات التدريب لمَن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمعاهد في الفترة الصباحية.
وجرى تحديد سبعة برامج بناء على زيادة الطلب عليها، وهي: التبريد وتكييف الهواء، ميكانيكا السيارات، الكهرباء، الحاسب، العمارة والتشييد، الميكانيكا العامة".
يُذكر أن البرامج التدريبية المسائية توقفت العام الماضي من جرّاء جائحة كورونا، وستكون هذا العام وفقاً للإجراءات الاحترازية حيث سيكون البرنامج متاحاً للمواطنين من الجنسين للحصول على التـأهيل المناسب لهم، وذلك وفق رسوم معينة ستحدّد لاحقاً.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 11:44 AM
حرصاً على إتاحة الفرصة لمَن لم يتمكنوا مِن الالتحاق بالفترة الصباحية"التدريب التقني" تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، انطلاق برنامج التدريب المسائي في المعاهد للبنين بـ 29 معهداً في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال العام التدريبي المقبل، حيث سيتاح التسجيل في الرابع من ذي الحجة ويستمر حتى التاسع من شهر المحرم القادم خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.tvtc.gov.sa.
يأتي ذلك حرصاً من المؤسسة على إتاحة الفرصة للحصول على خدمات التدريب لمَن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمعاهد في الفترة الصباحية.
وجرى تحديد سبعة برامج بناء على زيادة الطلب عليها، وهي: التبريد وتكييف الهواء، ميكانيكا السيارات، الكهرباء، الحاسب، العمارة والتشييد، الميكانيكا العامة".
يُذكر أن البرامج التدريبية المسائية توقفت العام الماضي من جرّاء جائحة كورونا، وستكون هذا العام وفقاً للإجراءات الاحترازية حيث سيكون البرنامج متاحاً للمواطنين من الجنسين للحصول على التـأهيل المناسب لهم، وذلك وفق رسوم معينة ستحدّد لاحقاً.
، "التدريب التقني" تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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