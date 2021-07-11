، القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات ،

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أعرب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عن ثقته بأن يُمثل التعاون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، نقطة انطلاق جديدة لتعزيز جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدّرة في أسواق البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تنمية التجارة بين البلدين، وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدّرة والقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك.
وأوضح في تصريح بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان للمملكة، أن التعاون بين المملكة وعُمان في أنشطة التقييس سيشمل مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وإجراءات التحقق من المطابقة، وكذلك التعاون في العمل على تحقيق متطلبات سلامة المستهلك، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، علاوة على نقل الخبرات والمعرفة، وتبادل الزيارات والخبراء في المجالات ذات العلاقة.
وأبدى الدكتور القصبي؛ ثقته في أن ينعكس حرص قيادة البلدين على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية على وتيرة العمل وجهود الجهات السعودية والعُمانية في تفعيل مستهدفات هذه الشراكات الإستراتيجية.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 11:36 AM
قال: يسهم في تنمية التجارة وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدّرة والقضاء على العوائقالقصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات
أعرب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، عن ثقته بأن يُمثل التعاون بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، نقطة انطلاق جديدة لتعزيز جودة وسلامة السلع المستوردة والمصدّرة في أسواق البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تنمية التجارة بين البلدين، وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدّرة والقضاء على العوائق الفنية للتجارة وضمان سلامة المستهلك.
وأوضح في تصريح بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان للمملكة، أن التعاون بين المملكة وعُمان في أنشطة التقييس سيشمل مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، وإجراءات التحقق من المطابقة، وكذلك التعاون في العمل على تحقيق متطلبات سلامة المستهلك، إضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، علاوة على نقل الخبرات والمعرفة، وتبادل الزيارات والخبراء في المجالات ذات العلاقة.
وأبدى الدكتور القصبي؛ ثقته في أن ينعكس حرص قيادة البلدين على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية على وتيرة العمل وجهود الجهات السعودية والعُمانية في تفعيل مستهدفات هذه الشراكات الإستراتيجية.
، القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات ،
المصدر : الخليج 365
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