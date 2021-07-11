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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين؛ قام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بتسليم كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام.
يأتي ذلك جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغيير كسوة الكعبة المشرّفة.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 11:36 AM
يأتي ذلك جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغييرها"أمير مكة" يسلّم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة الحرم المكي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين؛ قام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بتسليم كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام.
يأتي ذلك جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغيير كسوة الكعبة المشرّفة.
، "أمير مكة" يسلّم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة الحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
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