، "أمير مكة" يسلّم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة الحرم المكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يأتي ذلك جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغييرها

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين؛ قام مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، بتسليم كسوة الكعبة المشرّفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام.

يأتي ذلك جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغيير كسوة الكعبة المشرّفة.