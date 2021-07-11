، خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة ،

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اغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وذلك خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 786 جولة ميدانية ونتج عنها، إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط 6 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، وأسفرت الجولات عن مصادرة 635 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
وفي سياق متصل، صادرت بلدية العتيبية الفرعية خلال حملتها المشددة التي تقوم بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع 596 كجم من الخضراوات والفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفّذتها البلدية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كافة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 11:31 AM
ضبط 6 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيةخلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة
اغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وذلك خلال اليومين الماضيين.
وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ 786 جولة ميدانية ونتج عنها، إغلاق 25 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط 6 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، وأسفرت الجولات عن مصادرة 635 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
وفي سياق متصل، صادرت بلدية العتيبية الفرعية خلال حملتها المشددة التي تقوم بها من أجل ضمان سلامة وصحة الجميع 596 كجم من الخضراوات والفواكه، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفّذتها البلدية على الباعة الجائلين في نطاقها الإشرافي للحدّ من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وجرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة كافة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.
، خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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