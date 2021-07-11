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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تمّ تحصين 50 % من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة كورونا الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل -بإذن الله- لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء.
وتعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.
وينتظر أن يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، وأبرز الإحصائيات الصحية.
ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 11:06 AM
قالت: أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل بإذن الله"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تمّ تحصين 50 % من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة كورونا الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل -بإذن الله- لجسمك، ويحميك من التحورات التي تطرأ على الوباء.
وتعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.
وينتظر أن يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، وأبرز الإحصائيات الصحية.
ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".
، "الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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