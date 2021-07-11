شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير السدنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سلم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.

ويأتي ذلك جرياً على العادة السنوية التي تتم كل عام استعداداً لتغيير كسوة الكعبة المشرفة؛ حيث أن التسليم بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، قد أكد أن هذه المناسبة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالحرمين الشريفين، والكعبة المشرفة.