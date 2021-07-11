شكرا لمتابعة خبر عن تفعيل خدمة "وصفتي" بمدينة الملك سعود الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن تفعيل خدمة "وصفتي" الإلكترونية؛ حيث تهدف لتسهيل حصول المستفيدين على الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق الصيدليات المجتمعية المعتمدة.

وقال المدير التنفيذي المشارك للإمداد وائل الباحوث، أن هذه الخدمة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة الصحية، وتتميز وتوجه المستفيد للصيدلية الأقرب له للحصول على الدواء بالمجان، وتسهيل إعادة صرفه، وتوصيله للمنزل.

وأوضح وائل الباحوث، أن ذلك إضافة إلى تلقيه إشعارات بحالة الوصفة عبر رسالة نصية، وتساعد في تحقيق سلامة المرضى من خلال تلافي الأخطاء الطبية التي تنتج عن الكتابة الخطية والتحقق التلقائي من تعارض الأدوية، والأدوية الحساسة للمستفيد.

وأشار إلى أن الخدمة تسعى لتوفير أعلى المعايير والأنظمة الإلكترونية لتسهيل وتيسير خدمات صرف الأدوية، ولضمان توفر الأدوية للمرضى، وتحسين وتطوير إرشادات استخدام الدواء.