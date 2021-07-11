شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "سار" تتفاعل مع طفلة صرخت فرحًا بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت الخطوط الحديدية السعودية ، من خلال مقطع فيديو، فرحة طفلة بمرور قطار الحرمين من أمام منزلها.

ودعت "سار" الطفلة لزيارة القطار لتعيش التجربة عن قرب، حيث تم تعريفها بتفاصيله وكابينة القيادة وتجولت بداخله.

وعلقت " سار " على مقطع الفيديو عبر حسابها على "تويتر " قائلة : ونتمنى أن تبقى زيارتها إحدى أجمل ذكريات طفولتها السعيدة.

ويذكر أن الطفلة كانت قد ظهرت في مقطع فيديو وثقه والدها وهي تركض بحماس على سطح منزلها لرؤية قطارين أثناء عبورهما بالمنطقة.