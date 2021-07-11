شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بجرعة لقاح كورونا الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد أن مراكزها في كافة مناطق المملكة نجحت في تحصين 50% من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة كورونا الأولى.

وأوضحت الوزارة أن الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا وصل لـ 15.6 مليون جرعة، وبلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى 17.4 مليون جرعة، فيما وصل عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية 2.2 مليون جرعة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.