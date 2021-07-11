شكرا لمتابعة خبر عن "الحقيل" يعلن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض، موضحاً أن ذلك يأتي تفعيلاً لإستراتيجية الإعلانات الخارجية.

وأوضح الحقيل عبر حسابه في تويتر: تفعيلاً لإستراتيجية الإعلانات الخارجية، يسرنا الإعلان عن اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة الرياض، الذي يهدف إلى رفع جمالية المدينة ومواكبة الخطط والأهداف الطموحة لإستراتيجية الرياض التي أعلن ملامحها سمو سيدي ولي العهد في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

ويهدف المخطط الإعلاني إلى إيجاد قيمة مضافة للمدينة، وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إلى جانب مساهمته في تحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي، وتنمية موارد مدينة الرياض بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.