شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة تتعرض لـ "المعاكسة" من شاب بمكان عام في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة تعرض فتاة لـ "المعاكسة" ومضايقات من شاب لها في مكان عام بمدينة أبها.

ووثقت الفتاة قيام الشاب بمعاكستها حينما كان يقف أمامها ويحاول إعطاءها رقم جواله بطريقة غير مباشرة.

وأظهر الفيديو، قيام الفتاة بتصوير الشاب وهو يسير أمامها ويقترب منها ويزعم أنه يتحدث في الجوال ويعطي رقم جواله إلى أحد الأشخاص؛ حيث أخذ يكرر في الأرقام حتى تأخذها الفتاة ويتواصل معها فيما بعد ولكنها تجاهلته وأخذت تسخر من ذلك الفعل.