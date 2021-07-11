شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باحثة تطور مركبات دقيقة تبحر في جسم الإنسان وتراقب حالته الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الباحثة الدكتورة ريم خوجة من قيادة فريق عمل بحثي من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة لتطوير محركات متناهية الصغر بحجم الخلايا البشرية حيث يمكنها أن تبحر في جسم الإنسان.

وقالت ريم لقناة "الإخبارية"، بحثي جاءت فكرته من المسلسل الكرتوني "كان ياما كان الحياة"، الذي كانت قصته تتمحور حول وجود مركبات صغيرة يمكنها الإبحار داخل الجسم.

وأضافت أن من فوائد ذلك إيصال الأدوية لأماكن محددة بالجسم أو تشخيص خلايا محددة، ومراقبة صحتك مثل ضربات القلب.

وأكدت أن التطور التقني وصل إلى تصنيع الدوائر الكهربائية الدقيقة، مشيرة إلى أن مشروع بحثها يركز على كيفية تطوير محركات لهذه المركبات الصغيرة.

وتابعت خوجة : فكرنا في انتاج مواد بحجم النانو أو المايكرو يتغير خواصها من خلال 3 عوامل منها الضغط المغناطيسي يفقدها بعض خواصها الفيزيائية، لذلك فكر الفريق في البحث عن مواد مغناطيسية جديدة تحتفظ بخواصها في حجم المايكرو، قابلة للبرمجة.