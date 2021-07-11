اليوم.. وزارة الصحة تكشف مستجدات لقاح كورونا بمؤتمر صحفي

الرياض - محمد عبدالله - تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بشأن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، فضلًا عن أبرز الإحصائيات الصحية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 500083 حالة.

وذكرت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 1516 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 481225 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7963 حالة.

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