حساب المواطن: عدم تحديث البيانات سبب إيقاف الحساب

الرياض - محمد عبدالله - قال برنامج حساب المواطن، إن إيقاف حساب المستفيد بالبرنامج يرجع إلى عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوما.

وأضاف حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وكان حساب المواطن بدأ أمس السبت إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن ويستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

ويتم صرف دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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