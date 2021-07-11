طقس الأحد.. سماء غائمة وأمطار رعدية وزخات بَرَد بعدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مناطق (نجران، عسير، الباحة) كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ونوه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج .

وذكر أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.