«الحصيني»: أمطار على 4 مرتفعات وأجواء حارة بمعظم المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تشهد أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة، مشيرًا إلى أنها تمتد إلى عمان واليمن وجنوب الإمارات.

وذكر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّه يتوقع أيضًا أن تشهد المملكة أجواءً من حارة لحارة جدًا نهارًا على معظم المناطق، مشيرًا إلى أنها تميل للحرارة ليلاً ومعتدلة فجرًا.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح توقع أن تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية وجنوب الرياض والشرقية.

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، عسير، الباحة).

كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

وبحسب مركز الأرصاد تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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