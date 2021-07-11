الأحوال المدنية تدشن مكتباً للنساء في المندق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت الأحوال المدنية مكتبها النسوي في محافظة المندق بمنطقة الباحة، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، حيث تم إدراج المكتب في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية “أبشر” لاستقبال طلبات المستفيدات.

وحدات خدمات شاملة

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة للنساء، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر وطنية مؤهلة، وذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد

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