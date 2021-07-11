اتحاد مصانع أسلاك تربح 30 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2021 “ستة أشهر”، حيث سجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 30 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغ 27 مليون ريال، بارتفاع 10%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو حجم المبيعات ورد قيمة ( الانخفاض المحمل علي المدينين التجاريين كوفيد 19) وانخفاض المصاريف العمومية علي الرغم من انخفاض هوامش الربحية للفترة الحالية وزيادة في مصروف الزكاة.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 12.66 نقطة ليقفل عند مستوى 10958.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

حركة سوق الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 277 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 417 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، و بترو رابغ، وإم آي إس، والمجموعة السعودية، والواحة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخريف، واتحاد الخليج الأهلية، والأهلي ريت 1، وبحر العرب، والمستشفى السعودي الألماني فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 2.87%.

فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ودار الأركان، وكيان السعودية، وزين السعودية، ولازوردي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والعمران، وإم آي إس، وريدان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعاً 99.32 نقطة ليقفل عند مستوى 23038.89 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 297 ألف سهم تقاسمتها 857 صفقة.

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