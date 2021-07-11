فهد الطبية توضح ما هو تخثر الأوردة وأعراضه وطرق علاجه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، المقصود بتخثر الأوردة وما هي أعراضه وطرق الوقاية منه والعلاج.

سبب تخثر الأوردة

وأشارت مدينة الملك فهد، إلى أن تخثر الأوردة يحدث نتيجة جلطة في الأوردة العميقة وعادة تكون في الساقين مما يُسبب الآلام أو تورماً، مبينةً أن أسبابه تضم اضطراب تجلط الدم الوراثي وملازمة الفراش بالمستشفى لفترات طويلة، وأقراص منع الحمل، والسمنة، والسرطان، والتدخين.

الوقاية والعلاج

وبينت أن طرق الوقاية تتلخص في تجنب الجلوس لفترات طويلة، وتغيير نمط الحياة، وممارسة الرياضة، مبينةً أن العلاج يكون من خلال تعاطي مسيلات الدم، ومذيبات الجلطة، والجوارب الضاغطة.



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