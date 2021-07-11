إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 187.2 مليون والوفيات 4.42 مليون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا “كوفيد 19” عالميا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 187 مليوناً و276 ألفاً و198 حالة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و42 ألفاً و981 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 171 مليوناً و251 ألفاً و586 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

كورونا في كوريا الجنوبية

وسجلت كوريا الجنوبية 1,324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 168,046 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم تسجيل 5 حالات وفاة إضافية ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2,043 وفاة.

كورونا في ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و736165 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 91231 وفاة.



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