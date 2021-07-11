، اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، طرح ٤٤ وظيفة شاغرة بمكتب الخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة وفق سلم الرواتب والمزايا حسب الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز.
واشترطت "الوزارة" للتقدّم على الوظائف الشاغرة، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها، وأن يجتاز ما يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة، اشترطت أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأخيراً ألا يكون قد فصل من وظيفة سابقة لأسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله خمس سنوات.
وقالت "الوزارة": بداية التقديم على الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارا من تاريخ 1442/12/01 هـ ـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2021/07/11م، لمدة (5) أيام. كما ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت. وشدّدت على ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
وللتقديم:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/مرحلة%20أولى.aspx
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 09:39 AM
وفق سلم الرواتب والمزايا عبر الموقع الإلكتروني ولمدة ٥ أيام وفقاً للشروطاليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، طرح ٤٤ وظيفة شاغرة بمكتب الخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة وفق سلم الرواتب والمزايا حسب الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز.
واشترطت "الوزارة" للتقدّم على الوظائف الشاغرة، أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حائزاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها، وأن يجتاز ما يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة، اشترطت أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأخيراً ألا يكون قد فصل من وظيفة سابقة لأسباب تاديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله خمس سنوات.
وقالت "الوزارة": بداية التقديم على الوظائف المعلن عنها سيتم اعتبارا من تاريخ 1442/12/01 هـ ـ حسب تقويم أم القرى الموافق 2021/07/11م، لمدة (5) أيام. كما ستقوم بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت. وشدّدت على ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.
وللتقديم:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/مرحلة%20أولى.aspx
، اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.