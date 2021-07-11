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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الخرمة، والطائف، وميسان، والمويه وتربه، ورنية، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية الأفقية.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 09:17 AM
مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الخرمة، والطائف، وميسان، والمويه وتربه، ورنية، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية الأفقية.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
، "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة ،
المصدر : الخليج 365
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