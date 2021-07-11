شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، في معظم البنوك، وفي البنك المركزي المصري.



واليوم هو أول أيام التعامل الرسمي، بعد عطلة أسبوعية دامت يومي الجمعة والسبت.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر)، وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

ويأتي استقرار الريال السعودي بينما استقبلت مصر نحو 26 مليار دولار من مواطنيها العاملين في الخارج، خلال 10 أشهر وهو رقم أعلى مقارنة بنفس الفترة، رغم الجائحة.

وقال البنك المركزي المصري، إن تحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 10.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي 2020/2021.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز، وتنتهي في يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وبلغت تحويلات المصريين، نحو 25.8 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو/ تموز 2020، حتى أبريل/نيسان 2021، مقارنة بنحو 23.4 مليار دولار بلغتها في نفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

وقبل أسابيع، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة، وتوقع البنك أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التعافي من جائحة "كوفيد-19".

وأشار إلى أن الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 2.9% خلال الربع الأول من 2021، ارتفاعا من 2% خلال الربع السابق.

وقال البنك: "من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعا بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي".

وتوقعت وزارة المالية المصرية، في موازنة العام المالي المقبل، التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز المقبل، أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% في العام المالي المقبل 2021-2022، من المعدل المتوقع للعام الجاري وهو 2.8%.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري عند 18.53 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني ثابتا عند 21.53 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.87 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع.