الصحة تكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب في ساعتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث الدكتور نوفل عبدالله الجريان، استشاري طب طوارئ والخدمات الإسعافية المدير العام التنفيذي مركز الإحالات الطبية، عن تفاصيل إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث وأصيب إصابات متعددة في الصدر والبطن.

تدخل جراحي عاجل

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور نوفل الجريان أن المركز تلقى اتصالًا ببلاغ عن شاب تعرض للإصابة، وتم عرض الحالة على أخصائي من جانب الطبيب المعالج، وبعد نقاش طبي كان لا بد من وجود تدخل جراحي، ولكن المشكلة أن المستشفى المنوم فيه الشاب يبعد عن الرياض 5 ساعات ونصف، وليس به معدات جاهزة لمثل هذه الحالات.

طائرة الإخلاء الطبي

وفكّر الأطباء في المركز في نقل فريق طبي عبر طائرة الإخلاء الطبي، وبالفعل هو ما حدث وذهب الفريق بوحدات دم ومستلزمات ومعدات لازمة، وتم تنفيذ المهمة في ساعتين تقريبًا حيث كانت حالة الشاب حرجة.

وكان من ضمن المعدات أدوات الشق الصدري، وكان المريض يعاني من تهتك في الرئة، وتم التحكم فيه ونقل المريض بالطائرة لإكمال علاجه في الرياض حتى غادر المستشفى بصحة جيدة.

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